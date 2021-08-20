شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل نظام النفايات الجديد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

صدرت الموافقة على اعتماد نظام إدارة النفايات الجديد، الذي يهدف إلى تنظيم أنشطة جمع النفايات ونقلها وفرزها وتخزينها واستيرادها وتصديرها ومعالجتها والتخلص الآمن منها، بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص من النفايات.

وتنتقل ملكية النفايات إلى الدولة في حالة وضع النفايات في الحاويات المخصصة لها، أو بقربها ووضع النفايات في أي موقع عام لتخزينها، أو في مواقع التخلص الآمن منها. ويحق للمركز التصرف بالنفايات بما يحقق الاستدامة المالية ويغطي التكاليف التشغيلية للجهات المختصة"

وتتضمن عقوبة مخالفين النظام السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثين مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقوم بتخزين النفايات أو حرقها أو معالجتها، أو إغراقها أو التخلص منها بأي طريقة تشكل خطرا على الصحة العامة أو ضرر على البيئة ويتم مضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف حال العودة.

ويعد مخالفا كل من عاد إلى ارتکاب المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ اكتساب الحكم القطعية. ودون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام النظام واللائحة وشروط الرخصة والتصريح بواحدة أو أكثر من عدة عقوبات تشمل غرامة 10 ملايين ريال وتعليق الرخصة أو التصريح لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وإلغاء الرخصة أو التصريح.