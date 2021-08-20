شكرا لمتابعة خبر عن السفارة في مانيلا للمواطنين: التزموا باحترازات كورونا المعلنة من قبل حكومة الفلبين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مانيلا (صدى):

نبهت سفارة المملكة في الفلبين المواطنين بأن أوقات العمل الرسمي ستكون من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثانية مساء، وذلك اعتبارا من تاريخ 1443/1/13 الموافق 2021/8/21 حتى تاريخ 1443/1/23 الموافق 2021/8/31.

ودعت السفارة المواطنين المقيمين في جمهورية الفلبين إلى الالتزام والتقيد بالأنظمة الاحترازية المعلنة من قبل الحكومة الفلبينية في مايخص فايروس كورونا حفاظاً على سلامتهم.

وأشارت السفارة إلى أنه يمكن التواصل معها في حالة الطوارئ على الأرقام التالية: هاتف السفارة: (0063288564444)، هاتف شؤون السعوديية الطوارئ: (00639188073636)، (00639178946464)، هاتف مكتب التوظيف الصحي: (006328121520)، هاتف الملحقية الثقافية في سنغافورة والفلبين: (006567383855) أو على البريد الإلكتروني [email protected]