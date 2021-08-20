شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أراء الشارع في إلزام المقبلين على الزواج بفحص المخدرات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أجرت قناة " الإخبارية " استطلاع رأي للشارع حول إلزام المقبلين على الزواج بإجراء فحص المخدرات، حيث أيد الجميع الإجراء لتلافي المشاكل التي تحدث بين الأزواج مستقبلاً.

وقالت فتاة يجب أن يتم الفحص من قبل الشباب والبنات، وذلك ليقلل من تعرض المرأة للعنف والأطفال للتشرد، فيما أيد مواطن نفس الأمر مؤكداً أن الفحص سيساهم في تقليل حالات الطلاق والخلافات بعد الزواج.

وأوضح شخص ثالث أنه يؤيد هذه المبادرة لكي يعيش الشاب والفتاة حياة زوجية سعيدة، وحتى لا يكون ذلك سبب في المشاكل بعد الزواج.