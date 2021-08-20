مجلس «الضمان الصحي» ينبه المستفيدين: 6 حالات تنهي التغطية التأمينية

الرياض - محمد عبدالله - ذكر مجلس الضمان الصحي أن التغطية التأمينية تنتهي بالنسبة للمؤمن لهم (مواطنين/ مقيمين) في ست حالات، منها الوفاة والمغادرة النهائية واستنفاد الحد الأقصى.

وأشار المجلس -عبر تويتر- ردًّا على استفسار بهذا الخصوص، أنه تنتهي التغطية التأمينية للمؤمن لهم في الحالات التالية:

ـ استنفاد حد المنفعة الأقصى للوثيقة.

ـ انتهاء مدة الوثيقة أو إلغائها.

ـ وفاة المؤمن له.

ـ انتهاء العلاقة التعاقدية مع صاحب العمل (للسعوديين).

ـ مغادرة المؤمن له المملكة العربية السعودية (خروج نهائي).

ـ انتقال المؤمن له للعمل لدى صاحب عمل جديد (نقل كفالة).

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