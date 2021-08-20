وزارة الموارد البشرية توضح آلية رفع إيقاف نشاط المنشآت والإعفاء المالي

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية آلية رفع الإيقاف عن نشاط المنشأة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «انتهاء مهلة تصحيح نشاط المنشأة كيف أرفع الإيقاف؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية عبر موقع «تويتر»: «لرفع الإيقاف يلزم تقديم طلب تغيير نشاط وانتظار الموافقة، وخلال أسبوع من الموافقة تُلغى الملاحظة ويتم رفع الإيقاف عن الخدمات».

وعن الإعفاء المالي للمنشآت، أضاف حساب العناية بالعملاء: «شروط الإعفاء من المقابل المالي أن تكون منشأة فردية لا يزيد عدد العمالة فيها على 9 عمال، وأن يكون مالك المنشأة مسجلاً ومتفرغاً بها».

ووفق الوزارة: «يتم احتساب العامل السعودي بواقع نصف سعودي في نسبة التوطين في حال كان أجره يتراوح ما بين 3000 وأقل من 4000».

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