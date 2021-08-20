اخبار السعوديه

النيابة العامة تحدد حالتين لسماع أقوال الشهود في «مكان إقامتهم»

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - قالت النيابة العامة، إنه يمكن لعضو النيابة أو من ينوب عنه الانتقال إلى مكان الشاهد لسماع شهادته، في حالتين، وهما: المرض أو عارض شديد يمنع الشاهد من الحضور.

وأضافت النيابة -عبر تويتر- أن مرض الشاهد، وما قد يُعذر به عن الحضور لأداء الشهادة لدى عضو النيابة العامة المختص، يُعد مسوغاً لسماع شهادته في مكان وجوده.

وأشارت إلى أن سماع الشاهد يكون إما بانتقال عضو النيابة العامة إليه، أو عن طريق ندب غيره لسماع الشهادة.

اقرأ أيضًا:

النائب العامّ يوجه بالقبض على المسيئين للرسول وأم المؤمنين

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا