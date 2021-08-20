النيابة العامة تحدد حالتين لسماع أقوال الشهود في «مكان إقامتهم»

الرياض - محمد عبدالله - قالت النيابة العامة، إنه يمكن لعضو النيابة أو من ينوب عنه الانتقال إلى مكان الشاهد لسماع شهادته، في حالتين، وهما: المرض أو عارض شديد يمنع الشاهد من الحضور.

وأضافت النيابة -عبر تويتر- أن مرض الشاهد، وما قد يُعذر به عن الحضور لأداء الشهادة لدى عضو النيابة العامة المختص، يُعد مسوغاً لسماع شهادته في مكان وجوده.

وأشارت إلى أن سماع الشاهد يكون إما بانتقال عضو النيابة العامة إليه، أو عن طريق ندب غيره لسماع الشهادة.

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