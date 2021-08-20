طقس الجمعة بالسعودية: مستقر على معظم المناطق وأمطار على 3 مرتفعات

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الجو اليوم الجمعة، طقسًا مستقرًا على معظم مناطق المملكة مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان وعسير.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ مناطق الباحة «الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، الباحة، المندق، بلجرشي، بني حسن، فرعة غامد الزناد، قلوة» وجازان «الحرث، الدائر، الريث، الطوال، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب» ومكة المكرمة «أضم، الطائف، العرضيات، ميسان» تشهد هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.

وأيضًا، تهطل الأمطار الرعدية على منطقة عسير «أبها، أحد رفيدة، الحرجة، خميس مشيط، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، المجاردة، النماص، بارق، بلقرن، تنومة، رجال المع، محايل».

فيما تشهد «أبو عريش، أحد المسارحة، بيش، جازان، صامطة، صبيا، صمد» بمنطقة جازان رياح نشطة وسحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في الرؤية.

وحول حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، أوضح مركز الأرصاد أنها ستكون شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

أما الخليج العربي، فتكون حركة الرياح السطحية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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