ضبط وإحالة صاحب «فيديو الإساءة» للسيدة عائشة والمساس بالرسول للنيابة بالرياض

الرياض - محمد عبدالله - كشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، اليوم الجمعة، عن إحالة صاحب «فيديو الإساءة» للسيدة عائشة (رضي الله عنها) والمساس بالرسول (صلى الله عليه وسلم) للنيابة العامة.

وقال متحدث شرطة الرياض، إنه إشارة إلى بثّ أحد الأشخاص مقطع فيديو تم تداوله عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، ينطوي في محتواه على الإساءة لأم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها)، والمساس بجانب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن القبض عليه.

ووفق متحدث شرطة الرياض، تبين أنه مواطن في العقد الثالث من العمر، وتم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

كان النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب قد أصدر أمراً -في وقت سابق- بسرعة القبض علي المسيئ إلى أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها.

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