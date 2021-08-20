إصابة و4 وفيات في حادث انقلاب بمنحدر جبلي ببلجرشي

الرياض - محمد عبدالله - لقي 4 أشخاص مصرعهم نتيجة لحادث انقلاب سيارة في منحدر جبلي بمحافظة بلجرشي، وأصيب شخص بإصابات خطيرة.

صرّح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، أن غرفة العمليات تلقّت بلاغاً على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة 22:18 مساء الخميس مفاده وقوع حادث انقلاب في منحدر جبلي تحديداً قرية الفرشة بمحافظة بلجرشي.

وأضاف: تم توجيه ثلاث فرق إسعافيه من الهلال الأحمر والقائد الميداني وعند وصول أول فرقه إسعافية ومسح الموقع اتضح وجود خمس إصابات تم فرز الإصابات وعبارة عن أربع وفيات والخامسة خطيرة تم التعامل مع الإصابة ونقلها لمستشفى الأمير مشاري العامّ.