شكرا لمتابعة خبر عن النيابة توضح كيفية استجواب شاهد حال تعذر حضوره للإدلاء بشهادته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت النيابة العامة الإجراء المتبع حال تعذر حضور الشاهد إلى مقر النيابة للإدلاء بشهادته لعذر مرضي.

وقالت النيابة في تغريدة على حسابها بموقع تويتر، أن مرض الشاهد، وما قد يُعذر به عن الحضور لأداء الشهادة لدى عضو النيابة العامة المختص، يُعد مسوغاً لسماع شهادته في مكان وجوده، إما بانتقال عضو النيابة العامة إليه أو عن طريق ندب غيره لسماع الشهادة.

وأضافت النيابة العامة أن هذا الإجراء يندرج تحت المادة 100 لنظام الإجراءات الجزائية .