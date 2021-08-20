بلاغ يوثق «باص» يتجاوز السرعة بطريق جدة.. و«المرور» يتفاعل

الرياض - محمد عبدالله - تفاعل المرور السعودي، اليوم الخميس، مع بلاغ ورده بخصوص «باص» يتجاوز السرعة بطريق جدة.

وقال «المرور»، عبر تويتر، لمقدم البلاغ، نشكر اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم رفع بلاغكم للقسم المختص.

إلى ذلك، ينص نظام المرور على أن كل قائد مركبة عليه أن يراعي في سيره على الطريق العام اتخاذ أقصى درجات اليقظة والاحتياط، وأنْ يترك بينه وبين المركبة التي أمامه، مسافة كافية لإيقاف مركبته في الأحوال التي تتوقف فيها المركبة فجأة، والإعلان عن رغبته في الإبطاء في السير أو تهدئة سرعته قبلها بوقت كافٍ، سواء باستعمال الإشارات أو نور الفرامل الخلفي وألَّا يستعمل المكابح فجأةً، إلا إذا كان ذلك ضروريًّا لأغراض السلامة.