القبض على سارق الكيابل الكهربائية مستخدمًا مركبات مسروقة بجدة

الرياض - محمد عبدالله - ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الخميس، على سارق الكيابل الكهربائية مستخدمًا مركبات مسروقة بمحافظة جدة.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مواطن في العقد الخامس من العمر ارتكب جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي بمحافظة جدة، تمثلت في سرقة المركبات واستخدامها في سرقة المولدات والكيابل الكهربائية والمحال التجارية؛ حيث تم استرداد المركبات، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى فرع النيابة العامة.