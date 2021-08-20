شكرا لقرائتكم خبر عن وحدة ذكاء اصطناعي لتطوير الخدمات العدلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجّه وزير العدل د. وليد الصمعاني، بإنشاء وحدة للذكاء الاصطناعي، تهدف إلى تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ لتحسين تجربة المستفيدين. وأوضحت الوزارة أن الوحدة، تهدف للاستفادة من التجارب والخبرات العالمية والمحلية في هذا المجال، ودعم الفرق العاملة ورفع كفاءتها، إضافة إلى الإشراف على الأعمال المتعلقة بتطوير خدمات الوزارة، التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، من خلال بناء إطار حوكمة للأعمال التطويرية والتشغيلية. وأضافت إن إنشاء الوحدة سينعكس على إستراتيجيتها في تقنية المعلومات، مما سيسهم في رفع الكفاءة التشغيلية للمنظومة العدلية.