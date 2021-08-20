شكرا لقرائتكم خبر عن سلال غذائية لـ27 ألف مستفيد بجيبوتي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مشروع تأمين وتوزيع السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجا في العاصمة جيبوتي وفي مناطق علي صبيح، وعرتا، ودخل، وأبخ بجمهورية جيبوتي، وجرى، أمس الأول، توزيع 615 سلة غذائية، استفاد منها 3.690 فردا، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن الجيبوتية.

يذكر أن المشروع يهدف إلى توزيع 4.519 سلة غذائية تتكون السلة الغذائية الواحدة من المواد الغذائية الأساسية كالأرز والقمح والزيت، بوزن 71 كيلو غراما للسلة الواحدة، يستفيد من المشروع أكثر من 27.000 فرد.