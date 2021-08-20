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سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 157,694 إصابة جديدة و1054 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
وتفصيلاً ..وفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 37,259,886، فيما بلغ عدد الوفيات 623,244.أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة تسجّل 157,694 إصابة جديدة و1054 وفاة بكوروناوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-08-19
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 157,694 إصابة جديدة و1054 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
وتفصيلاً ..وفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 37,259,886، فيما بلغ عدد الوفيات 623,244.
19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443
11:07 PM
إجمالي الإصابات إلى 37,259,886 حالة والوفيات 623,244 شخصًا
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 157,694 إصابة جديدة و1054 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
وتفصيلاً ..وفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 37,259,886، فيما بلغ عدد الوفيات 623,244.
، الولايات المتحدة تسجّل 157,694 إصابة جديدة و1054 وفاة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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