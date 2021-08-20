شكرا لمتابعة خبر عن الشاعر عبداللطيف آل الشيخ يحتفل بيوم ميلاده والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

احتفل الشاعر عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ، اليوم الجمعة الموافق 20 أغسطس بيوم ميلاده.

وكتب الشاعر عبداللطيف آل الشيخ، عبر حسابه على موقع تويتر: "‏اليوم يوافق ذكرى يوم ميلادي الرابع و الخمسون .. اللهم بارك لنا في أعمارنا وأجعلها شاهدةً لنا لا علينا .. و ارزقنا حياة طيبة و حسن الختام" مختتمًا بهاشتاج "عشرين أغسطس" .

وولد الشاعر عبداللطيف آل الشيخ في 20 أغسطس 1967 - 15 جماد الأول 1387هـ، في مدينة الطائف، وله العديد من القصائد، وتغنى بشعره كبار الفنانين امثال الفنان طلال مداح ومحمد عبده، وقصيدته لو سألت القاع غناء الفنان رابح صقر وقصائد أخرى تغنى بها الفنان عبادي الجوهر والفنانة أصالة نصري، فيما أول من غنى له الفنان رابح صقر عام 1993.