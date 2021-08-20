- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد بن مسعود - الدمام - أعلن النادي الأهلي عبر بيان رسمي، أن الفحوص الطبية المبدئية التي أجراها الكابتن عمر السومة قد أثبتت تعرضه لإصابة عضلية.
وقال النادي في بيان مقتضب نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قبل قليل: "أثبتت الفحوص الطبية المبدئية التي أجراها الكابتن عمر السومة عن تعرضه لإصابة عضلية".
وتابع البيان "فيما سيجري اللاعب الأشعة الطبية والفحوص اللازمة في جدة، لتحديد مدة البرنامج العلاجي والتأهيلي.
وتعرض اللاعب لإصابة قوية (د11) خلال مباراة فريقه ضد الحزم (2-2) في الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الخميس.الأهلي عمر السومة
تم استبداله في الشوط الأول .. الأهلي يكشف عن حجم إصابة "السومة"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-19
أعلن النادي الأهلي عبر بيان رسمي، أن الفحوص الطبية المبدئية التي أجراها الكابتن عمر السومة قد أثبتت تعرضه لإصابة عضلية.
وقال النادي في بيان مقتضب نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قبل قليل: "أثبتت الفحوص الطبية المبدئية التي أجراها الكابتن عمر السومة عن تعرضه لإصابة عضلية".
وتابع البيان "فيما سيجري اللاعب الأشعة الطبية والفحوص اللازمة في جدة، لتحديد مدة البرنامج العلاجي والتأهيلي.
وتعرض اللاعب لإصابة قوية (د11) خلال مباراة فريقه ضد الحزم (2-2) في الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الخميس.
19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443
11:50 PM
أعلن النادي الأهلي عبر بيان رسمي، أن الفحوص الطبية المبدئية التي أجراها الكابتن عمر السومة قد أثبتت تعرضه لإصابة عضلية.
وقال النادي في بيان مقتضب نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قبل قليل: "أثبتت الفحوص الطبية المبدئية التي أجراها الكابتن عمر السومة عن تعرضه لإصابة عضلية".
وتابع البيان "فيما سيجري اللاعب الأشعة الطبية والفحوص اللازمة في جدة، لتحديد مدة البرنامج العلاجي والتأهيلي.
وتعرض اللاعب لإصابة قوية (د11) خلال مباراة فريقه ضد الحزم (2-2) في الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الخميس.
، تم استبداله في الشوط الأول .. الأهلي يكشف عن حجم إصابة "السومة" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر تم استبداله في الشوط الأول .. الأهلي يكشف عن حجم إصابة "السومة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.