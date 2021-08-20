شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة جدة» تطلق 3 مشاريع تقنية إبداعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشنت الشؤون الصحية بمحافظة جدة، في مجمع إرادة والصحة النفسية، مجموعة من المشاريع الإبداعية التقنية المنفذة من قبل فريق التطوير الإلكتروني، وهي تعد من ضمن المشاربع المستهدفة والمعتمدة من الوزارة والتي سيتم تعميمها على بقية المستشفيات.

ويعد نظام «بادر» أول وأحد المشاريع ذات الأهمية العالية التي تستهدف الاستجابة الفورية لعدم الرضا من قبل المستفيدين ومن ثم العمل على احتوائها وتحسينها في حينها، بينما يستهدف المشروع الثاني المتمثل في المركز الترفيهي العديد من مقاطع الفيديو والألعاب الإلكترونية والمقالات التخصصية والتأهيلية التي يتم استعراضها واستخدامها عن طريق شبكة المجمع المفتوحة لخدمة العملاء، ويستهدف المشروع الثالث الشاشات الذكية الإلكترونية عبر شاشة الطوارئ التي تساعد في سهولة الحصول على الخدمات الصحية في وقت وجيز من قبل العملاء.

وأكد مساعد مدير الشؤون الصحية د. حسين الزبيدي، أن التطور التقني والتكنولوجي الذي تنتهجه صحة جدة يمثل نقلة نوعية مميزة في تحسين البيئة العملية والمهنية مما يساهم في تقديم الخدمة العلاجية للمستفيدين بالشكل المناسب.