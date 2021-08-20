شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 127 لوحة إعلانية مخالفة بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت بلدية محافظة الخبر، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، أكثر من 127 لوحة إعلانية مخالفة، من مواقع متفرقة، خلال أسبوع، ضمن الجهود المستمرة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية، وتحسين المشهد البصري.

في نفس السياق، رفعت البلدية 37 سيارة تالفة خلال أسبوع، ضمن الجهود المستمرة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية، وتحسين المشهد الحضري في الخبر.

كانت البلدية قد رفعت أكثر من 3072 م3 من الأنقاض خلال أسبوع من مواقع متفرقة، وأزالت أكثر من 3587 حاجزا خرسانيا من مواقع متفرقة، إضافة إلى معالجة أكثر من 3649 م2 من الحفر والتشققات في الشوارع خلال أسبوع، ضمن برنامج الصيانة وتحسين مستوى الطرق.

وتكثف أمانة الشرقية أعمال معالجة الحفر والتشققات في الطبقة الأسفلتية للشوارع، من خلال تخصيص فرق لأعمال الصيانة، ضمن برنامج متكامل لتطوير شبكة الشوارع لمواجهة جميع التحديات اليومية للتنقل وإدخال التحسينات على الشوارع القائمة، بما يضمن سلامة مستخدمي الطريق ومرتاديه، ويحافظ على الشكل الجمالي والمظهر الحضاري للمحافظة، واستمرار العمل في معالجة الحفر والتشققات كافة طوال الفترة القادمة، وذلك لتوفير بيئة آمنة للتنقل.