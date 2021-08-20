شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق الطريق السريع «1» بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مركز إدارة الحركة المرورية بإدارة الطرق في الهيئة الملكية بالجبيل الصناعية، إغلاق الطريق السريع 1، ما بين طريق 218 وطريق 272 باتجاه الشمال، وذلك في الوقت ما بين 4 - 11 صباح يوم الجمعة، الموافق 27 أغسطس الجاري.

كان المركز قد كشف عن إغلاق الطريق السريع 7 ما بين طريق 218، وطريق 138 باتجاه الشمال، وذلك ابتداء من الواحدة صباح يوم الثلاثاء الموافق 24 أغسطس الجاري، وحتى يوم الخميس 2 سبتمبر المقبل.

وقرر المركز غلق الطريق السريع 6 ما بين طريق المطار، والطريق السريع أبو حدرية باتجاه الغرب وباتجاه الشرق، ابتداء من يوم السبت الموافق 21 أغسطس الجاري، من الساعة 8 صباحا وحتى يوم الجمعة الموافق 15 أكتوبر المقبل.

وأشار إلى إغلاق طريق المدينة ما بين طريق 6 وطريق الرياض بحي جلمودة، ابتداء من 8 صباح يوم السبت وحتى يوم الجمعة، الموافق 27 أغسطس الجاري.