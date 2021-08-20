شكرا لقرائتكم خبر عن استبدال الحاويات وقص وتشذيب الحشائش بعريعرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنجزت بلدية عريعرة، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، استبدال الحاويات، في جميع المراكز التابعة لها، ضمن مشاركتها في مبادرة تحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري.

وتواصل البلدية أعمالها في قص وتشذيب الحشائش من المسطحات الخضراء، في جميع الحدائق والميادين والساحات العامة لتحسين المنظر الحضاري.

على جانب آخر، كثفت البلدية جولاتها الرقابية على المسلخ؛ لمتابعة عملية الذبح، والالتزام بالتعليمات والإرشادات والغسيل والتعقيم والتطهير؛ حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين.