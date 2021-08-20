شكرا لقرائتكم خبر عن مضاعفة الفرق الميدانية لتحسين المشهد الحضري بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضاعفت بلدية محافظة الجبيل أعداد الفرق الميدانية بهدف رصد ومعالجة التشوهات البصرية الخاصة بالنظافة العامة، في مداخل المحافظة والشوارع الرئيسية والأحياء، وذلك ضمن جهودها لتحسين المشهد الحضري.

وقال رئيس البلدية م. نايف الدويش: إن البلدية كثفت جهودها في أعمال النظافة العامة؛ امتدادا لحرصها على الصحة العامة، وتحسين المشهد الحضري في المحافظة.

وأضاف إنه تم تشكيل فرق طوارئ بأعداد مكثفة تعمل وفق خطة معدة، بهدف الرصد والمعالجة وتكثيف جهود النظافة، بداية من تكثيف أعمال النظافة، وزيادة عدد حاويات النفايات، وتشكيل فرق رقابية لضمان نظافة جميع الأحياء ورفع المخلفات وغسيل الحاويات وصيانتها ودهانها، إضافة إلى تنظيف اللوحات الإرشادية، وغسيل المجسمات والدوارات والأرصفة، وتكثيف العمل على نظافة دورات المياه خاصة في الكورنيش.وأشار إلى أن الحملة أسفرت عن رصد وإزالة 2500 متر مربع من الكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام على الجدران، وإزالة 90 لوحة إعلانية مخالفة لاشتراطات رخص البلدية، وحوالي 6500 متر مكعب من مخلفات الهدم والبناء وتوابع الحفر من الأراضي الفضاء، و30 مظلة مواقف سيارات مخالفة داخل الأحياء، و45 سيارة تالفة ومهملة من الشوارع العامة والميادين العامة، إضافة إلى إزالة 40 موقعا للاستراحات وأحواش الماشية والصنادق المخالفة العشوائية.

وتابع: أسفرت الحملات عن إصلاح 20 موقعا لحفر الشوارع والأرصفة المتهالكة وأعمدة الإنارة، ومعالجة 21 حاوية نظافة داخل الأحياء، كما تجري معالجة وضع الباعة الجائلين وإزالة المظلات وهناجر المواقف الموجودة في الأراضي الفضاء داخل الأحياء بشكل عام، وطلاء خطوط الطرق وإزالة أحواش الماشية والصناديق والعشش العشوائية داخل المحافظة.ودعا م. الدويش الجميع للتعاون مع البلدية بعدم رمي المخلفات عشوائيا، ووضعها في الأماكن المخصصة لها، وكذلك المخلفات كافة، حفاظا على منظر المحافظة وسلامة البيئة من جميع الأضرار، والإبلاغ عن أي مخالفات للصحة والنظافة العامة عبر مركز البلاغات «940».