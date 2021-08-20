شكرا لقرائتكم خبر عن 1438 زيارة ميدانية توعوية لتجمع الأحساء الصحي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت إدارة صحة المجتمع بتجمع الأحساء الصحي 1.438 زيارة ميدانية، منذ بداية هذا العام حتى نهاية شهر مايو، وتنوعت هذه الزيارات بين الدوائر الحكومية والجمعيات الخيرية والجهات التعليمية والمنشآت، والأسواق التجارية، إضافة للمتنزهات السياحية، والحدائق العامة، وغيرها من الجهات.

وأشارت الإحصائيات إلى أن عدد الزيارات للمتنزهات السياحية والحدائق العامة بلغ 119، والأسواق التجارية 358، والمجمعات التجارية 66، والتموينات الغذائية 226، والصالونات النسائية والرجالية 117، والمطاعم والكافيهات 295، والصيدليات 98، والمنشآت الصحية الأهلية 12، والدوائر الحكومية 70، والجمعيات الخيرية 43، والمعاهد والجامعة 28، إضافة إلى 6 زيارات للهجر التابعة لمحافظة الأحساء.

تأتي هذه الزيارات بهدف الإسهام في نشر الوعي الصحي وتعزيز الصحة العامة، والتوعية بسبل الوقاية من فيروس كورونا «كوفيد-19»، والحث على ضرورة أخذ اللقاح، كما شملت الزيارات أيضا التوعية والتعريف بالأيام الصحية العالمية، والعودة الآمنة للمدارس في ظل جائحة كورونا.