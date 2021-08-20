شكرا لقرائتكم خبر عن طلاء الأرصفة وأكتاف الطريق بمداخل النعيرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت بلدية النعيرية، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، أعمالها في إعادة صبغ وطلاء الأرصفة، وأكتاف الطريق، بمداخل المحافظة والشوارع الرئيسية، ضمن جهود البلدية في معالجة التشوهات البصرية، والعمل على تحسين المشهد الحضري.

وطالبت البلدية، المواطنين، بالإبلاغ عن مخالفات الحواجز الخرسانية عبر تطبيق «بلدي»، ضمن مبادرة «صور وأرسل»، التي أطلقتها أمانة المنطقة الشرقية؛ بهدف تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالمساهمة في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة، ضمن برامج وأهداف رؤية المملكة 2030.

وتستهدف الحملة توعية المواطن وتعزيز دوره في تحسين المشهد الحضري، وذلك بالمحافظة على نظافة الأماكن والممتلكات العامة، والإبلاغ عن التشوه البصري من خلال تصوير المخالفة وإرسالها عبر تطبيق «بلدي».

على جانب آخر، نفذت لجنة متابعة سكن العمالة بالمحافظة، بمشاركة عدة جهات حكومية، حملة؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا».