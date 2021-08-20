شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: القيادة حريصة على مد يد العون لكل شعوب العالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توجه المملكة التاريخي جاء انطلاقا من مسؤوليتها

العمل الإبداعي يستحق الحفاوة والاهتمام

يشرف عليها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

تشارك فيها الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية

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دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، مبادرة «صور إنسانية من المنطقة الشرقية»، التي تتزامن مع اليوم العالمي للعمل الإنساني، ويشرف عليها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، بالتعاون مع مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، وشركاء من القطاعين العام والخاص، والقطاع غير الربحي، وتضم «جائزة العمل الإنساني» تحت شعار «الإنسان أولا»، التي تعد أحد فروع المبادرة.

توجه تاريخي

وقال سموه: «إن ما تقدمه المملكة في مجال العمل الإنساني وخدمة الإنسان، وما يحمله ذلك من مضامين ومعانٍ، أبرزها حرص قيادة هذه البلاد - يحفظها الله - على مد يد العون لكل الشعوب والدول المحتاجة في العالم، من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، واضعة نصب عينيها حياة الإنسان وكرامته وصحته أيا كان وأينما كان، وهذا التوجه التاريخي للمملكة، لم يأت من فراغ، لكنه جاء انطلاقا من دورها ومسؤوليتها تجاه الإنسان أولا».

دعم واهتماموأضاف سموه: «العمل الإبداعي في توثيق الأعمال الإنسانية، التي تزخر بها بلادنا ولله الحمد، يستحق الحفاوة والاهتمام وهذه الجائزة تأتي ضمن سياق الدعم والاهتمام بالمبدعين والمتميزين وأصحاب الموهبة».

تسليط الضوءمن جهتها، قالت رئيس مجلس الأمناء لمجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي: «إن هذه المبادرة سيكون لها أثر على الأعمال الإنسانية والتطوعية، التي ستشارك فيها القطاعات الثلاثة في المنطقة، بالإضافة إلى الأفراد من أجل تسليط الضوء على الأعمال الإنسانية، التي تقدم لخدمة الإنسان في هذه المنطقة».

نموذج مميز

ورفع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، شكره لصاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، لدعمهما الكبير لإطلاق هذه المبادرة، التي تشارك فيها الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، لتقديم نموذج مميز يعكس صورا إنسانية من المنطقة، وتكرم سموه الكريم بالموافقة على إطلاق جائزة العمل الإنساني المتميز تحت شعار «الإنسان أولا».

دور اجتماعيوأشار المقبل إلى أن المبادرة تستهدف أكثر من 20 جهة حكومية و50 جهة تابعة للقطاع الخاص و50 جهة تابعة للقطاع غير الربحي، موضحا أن الجهات المشاركة ستبرز جهودها المبذولة في المنطقة الشرقية، وستحرص على تفعيل دورها الاجتماعي في تقديم مبادرتها للعمل الإنساني، وتتفاعل القطاعات من خلال منصاتها الإعلامية في تفعيل هذا اليوم.

تواصل وتحفيزوبيَّن أن منهجية العمل في هذه المبادرة تتضمن التواصل وتحفيز الجهات الراغبة في تنفيذ مبادرة اليوم العالمي للعمل الإنساني مع وضع بعض الأفكار العامة لهذا اليوم، وتذليل الصعوبات لتنفيذ المبادرة لكل قطاع وإطلاق دليل المبادرات الإنسانية.

إصدار دليل فيما ذكرت مساعد المدير العام لقطاع التنمية مسؤولة المبادرة ابتسام الحميزي أن فرع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة، ومجلس المسؤولية الاجتماعية، بالتعاون مع عدة جهات، ينفذ فعاليات بمناسبة هذا اليوم، ومنها إطلاق جائزة المنطقة الشرقية للعمل الإنساني، لأكثر الجهات تفاعلا في العمل الإنساني، وتتضمن الفعاليات إصدار دليل يختص بالأفكار الإنسانية، وتقديمه للقطاعات الحكومية والخاصة كل في مجاله، كما يتم استعراض فيلم العمل الإنساني، وأيضا ستتم إقامة معرض للعمل الإنساني.