شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات طبية لـ 148 مريضا بمخيم وعلان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة، خدماتها العلاجية لـ 148 مستفيدا، خلال الفترة من 29 يوليو حتى 4 أغسطس 2021م.

وراجع عيادة الطوارئ 43 مستفيدا، وعيادة الباطنية 37 مستفيدا، وعيادة الصحة الإنجابية 4 حالات، وقسم التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان، فيما راجع عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية 12 مريضا، وعيادة الأمراض الجلدية والفطريات 4 مستفيدين، وعيادة الجراحة والتضميد 8 أفراد. كما صرفت الأدوية لـ 108 أفراد، في حين راجع قسم الخدمات التمريضية 46 مريضا، كما تم تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات.