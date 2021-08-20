شكرا لقرائتكم خبر عن «حوار فكري» لتفكيك أسباب التطرف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طبقت أكاديمية الحوار للتدريب التابعة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، أمس، برنامجا تدريبيا -عن بعد- يستمر يومين بعنوان «الحوار الفكري». ويهدف البرنامج إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات والاتجاهات التي تقيهم من التطرف والانحرافات الفكرية، وخلال اللقاء نوقشت أبرز الأسباب في نشوئه وتحليل مكوناته، ومؤشراته وبيان أضراره وأخطاره، وتناول خصائص ومهارات التفكير الناقد، والتمسك بالقيم الإيجابية للوقاية من التطرف، وتقويم دور مؤسسات التنشئة في الوقاية منه، واقتراح طرق فعالة للوقاية من خطر الأفكار المتطرفة. كما استعرض اللقاء دور المملكة الريادي في الوقاية من التطرف. وتأتي الفعالية ضمن سلسلة البرامج التدريبية التي تعدها وتقدمها الأكاديمية.