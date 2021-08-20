شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين «كاوست» ووحدة التحول الرقمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقّع نائب رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست»، لشؤون تقنية المعلومات جيسون رووس، مذكرة تفاهم مع مدير إدارة التمكين الرقمي بوحدة التحول الرقمي، نيابةً عن الرئيس التنفيذي م. محمد الخليل، لتبادل المعرفة والخبرات، وتطوير المشاريع الاستكشافية، وزيادة فرص تمكين التقنيات الناشئة.

وتكمن فرص تمكين التقنيات الناشئة في تقنيات الجيل الخامس، والطائرات بدون طيار، والمركبات الذاتية القيادة، والمدن الذكية، والروبوتات، وغيرها. وتسعى مذكرة التفاهم لتحقيق التعاون المثمر بين جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» ووحدة التحول الرقمي في مجالات العمل المشتركة، انطلاقا من رؤية المملكة 2030، إذ تطور الوحدة دراسات بحثية لدعم صـناعة القرار في مجال التحول الرقمي، وتحقيق مستهدفات الاقتصاد الرقمي، وتمكين التقنيات الناشئة في قطاع التعليم الرقمي وغيره، والتعاون في ذلك مع جـامعـة «كـاوست». ويتركّز دور «كاوست» في الإسهام في مجالات الاقتصاد القائم على المعرفة، ووضـع نموذج ناجح وفعال لنقل التقنية من مرحلة البحث العلمي إلى مرحلة تقديم منتجات، والشركات الجديدة القائمة على المعرفة، من حيث تأسيسها لشراكات مستمرة مع الصناعة المحلية، وقطاع الأعمال لتحفيز النمو ورفع مستوى التنافسية في التقنيـة والإبداع.