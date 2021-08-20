شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يدعم نازحي مأرب بـ 8 مراكز إيوائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أنشأت المنظمة الدولية للهجرة 8 مراكز مجتمعية بهدف تأمين المأوى الملائم للنازحين في مأرب. كما زودت المنظمة أيضا أكثر من 500 أسرة نازحة بالمواد الإيوائية في 4 مواقع بمأرب؛ بعد الأمطار الموسمية التي تسببت بالأضرار لمنازلهم.

يأتي ذلك وفق اهتمام حكومة المملكة ممثلة بالمركز لدعم أشقائها بالجمهورية اليمنية، وتقديم سبل العيش الكريم للتخفيف من معاناتهم.