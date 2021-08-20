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مركز الملك سلمان يدعم نازحي مأرب بـ 8 مراكز إيوائية

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الدمام - شريف احمد - بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أنشأت المنظمة الدولية للهجرة 8 مراكز مجتمعية بهدف تأمين المأوى الملائم للنازحين في مأرب. كما زودت المنظمة أيضا أكثر من 500 أسرة نازحة بالمواد الإيوائية في 4 مواقع بمأرب؛ بعد الأمطار الموسمية التي تسببت بالأضرار لمنازلهم.

يأتي ذلك وفق اهتمام حكومة المملكة ممثلة بالمركز لدعم أشقائها بالجمهورية اليمنية، وتقديم سبل العيش الكريم للتخفيف من معاناتهم.

MO Nasa

MO Nasa

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