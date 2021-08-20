، تعرّف على قواعد "‫الموارد البشرية" التي تطبق على غير المحصنين بما فيهم المعلمون ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الدهاس": التعميم لا يسري على الحالات المستثناة من أخذ اللقاح وفق تطبيق "توكلنا"

كشف وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ خلال المؤتمر الصحفي الدوري لمركز التواصل الحكومي، الذي عُقد أمس الخميس بمشاركة وزير الإعلام المكلف؛ أن هناك إجراءات من قِبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تُطبق على جميع الموظفين، وسوف يتم التعامل معهم وفق ما تصدره الوزارة حيث إنها جهة الاختصاص.

وتفصيلاً، أوضح المستشار التربوي والتعليمي عبدالله بن دحيم الدهاس أنه يتعين على الجهات الحكومية والخاصة توضيح آلية التعامل مع غير المحصنين التي أعلنتها وزارة الموارد البشرية والتي نصت على آلية التعامل مع غير المحصنين بالقطاع العام أنه يحق للجهة الحكومية التدرج في التعامل مع الموظف العامل غير المحصن بالطرق الآتية:

- توجيهه للعمل عن بعد وفقًا لحاجة العمل (مع مراعاة النسبة المحددة لمن يعملون عن بعد في الجهة، والتي الخليج 365 تحديدها في تعاميم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) ابتداءً من يوم الاثنين الموافق للأول من شهر المحرم الحالي.

- أما إذا لم تتم الاستفادة منه بالعمل عن بعد يمنح أيًا من الإجازات المستحقة وفقًا لشروطها ومتطلباتها المقرة نظامًا.

- وإذا استنفد رصيده من تلك الإجازات أو لم تنطبق عليه شروطها أو بلغ الحد الأقصى لمدد التمتع بها يعامل من خلال حسم أيام الغياب من رصيد الإجازات العادية، أو معاملتها غيابًا بعذر لا يستحق عنها راتبه وذلك بحسب الأحوال، على أن يكون التعامل مع الآثار المترتبة على الموظف العامل وفقًا للإجراءات المقرة نظامًا.

ولفت "الدهاس" إلى أن تعميم وزارة الموارد البشرية أكد أن هذه الأحكام الواردة أعلاه لا تسري على أي من الحالات المستثناة من أخذ اللقاح وذلك وفقًا لما يظهر في تطبيق (توكلنا).تطبيق توكلنا لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وزارة التعليم