شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة" تكشف الاحترازات الوقائية المتبعة مع العودة للمدارس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الصحة، أمس الخميس، عن الاحترازات الوقائية المتبعة لتحمي نفسك والآخرين من خطر العدوى عند العودة للمدارس.

وأوضحت الوزارة، أنه يجب الالتزام بارتداء الكمامات بالطريقة الصحيحة طوال الوقت وعند التواجد داخل القاعة وخارجها، واتباع آداب السعال والعطاس باستخدام المناديل الورقية والتخلص منها بأسرع وقت ممكن، واستخدام المرفق عن طريق ثني الزراع.

وأكدت أنه يجب الالتزام بالتباعد الاجتماعي وتجنب التجمعات داخل القاعة وخارجها، وغسل الآيدي أو تطهيرها بالجل الكحولي إذا لم يتوفر الماء والصابون مع تجنب لمس العينين والأنف والفم قبل غسل اليدين والاهتمام بالعناية الشخصية والرعاية الصحية.