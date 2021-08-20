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استشاري: يجب على أولياء الأمور تهيئة الطالب نفسيا قبل بداية الدراسة "فيديو"

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه استشاري الطب النفسي مشعل العقيل، عدة نصائح لأولياء الأمور من أجل تهيئة الطالب للعودة الحضورية للمدارس.

وقال مشعل العقيل خلال مداخلة بقناة الإخبارية:"أولياء الأمور هم شريك في تهيئة الطالب نفسيا قبل الدراسة من خلال تحسين جدول النوم وتعديله وزيارة المدرسة أو المرور من جانبها ومحاولة ملاحظة أعراض القلق".

واشار:" يجب رصد مكافأة للطالب في حال حضوره على مدار الأسبوع وإعطاء مصداقية لمشاعر أبنائنا الطلاب من خلال تفهم مشاعرهم عند القلق والاستماع لهم وإيصال فكرة أنهم معهم"، لافتا:" يجب استرجاع ذكريات المدرسة من خلال الصور وكتابة قصص".

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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