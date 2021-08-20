شكرا لمتابعة خبر عن استشاري: يجب على أولياء الأمور تهيئة الطالب نفسيا قبل بداية الدراسة "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه استشاري الطب النفسي مشعل العقيل، عدة نصائح لأولياء الأمور من أجل تهيئة الطالب للعودة الحضورية للمدارس.

وقال مشعل العقيل خلال مداخلة بقناة الإخبارية:"أولياء الأمور هم شريك في تهيئة الطالب نفسيا قبل الدراسة من خلال تحسين جدول النوم وتعديله وزيارة المدرسة أو المرور من جانبها ومحاولة ملاحظة أعراض القلق".

واشار:" يجب رصد مكافأة للطالب في حال حضوره على مدار الأسبوع وإعطاء مصداقية لمشاعر أبنائنا الطلاب من خلال تفهم مشاعرهم عند القلق والاستماع لهم وإيصال فكرة أنهم معهم"، لافتا:" يجب استرجاع ذكريات المدرسة من خلال الصور وكتابة قصص".