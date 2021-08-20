شكرا لمتابعة خبر عن "آل الشيخ": من استبطن الفكر الإخواني السروري امتلأ قلبه حقداً على المعتدلين والوطنيين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، عن أصحاب الفكر الإخواني السروري.

وقال عبداللطيف آل الشيخ:"من استبطن الفكر الإخواني السروري امتلأ قلبه حقداً على المعتدلين والوطنيين، لما يراه من دفاعهم عن قيادتهم ووطنهم، فلا يتورع عن التسلط عليهم ومضايقتهم في أنفسهم ورزقهم".

وتابع:" إذا تمكن منهم ليخلوا له الجو لتدمير الوطن بمن فيه كفانا الله شرهم بما يشاء وفضحهم بين الخلائق ورد كيدهم إلى نحورهم".