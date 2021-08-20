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"آل الشيخ": من استبطن الفكر الإخواني السروري امتلأ قلبه حقداً على المعتدلين والوطنيين

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، عن أصحاب الفكر الإخواني السروري.

وقال عبداللطيف آل الشيخ:"من استبطن الفكر الإخواني السروري امتلأ قلبه حقداً على المعتدلين والوطنيين، لما يراه من دفاعهم عن قيادتهم ووطنهم، فلا يتورع عن التسلط عليهم ومضايقتهم في أنفسهم ورزقهم".

وتابع:" إذا تمكن منهم ليخلوا له الجو لتدمير الوطن بمن فيه كفانا الله شرهم بما يشاء وفضحهم بين الخلائق ورد كيدهم إلى نحورهم".

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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