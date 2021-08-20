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بالفيديو .. إقامة مراسم يوم عاشوراء بمتابعة أمنية من شرطة المنطقة الشرقية

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الرياض - علي القحطاني - الأحساء (صدى):

شهدت محافظتي القطيف والأحساء مراسم يوم عاشوراء بمتابعة أمنية من شرطة المنطقة الشرقية.

وأشاد مواطنون من الطائفة الشيعية بإشراف الجهات الأمنية على مراسم يوم عاشوراء، وما تم إجراءات للحفاظ على أمنهم وسلامتهم.

وقدم المواطنون شكرهم لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، الأمير ، مؤكدًا أن المملكة أتاحت حرية لهم لأداء الشعائر في سلام وأمان.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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