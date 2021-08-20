شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. إقامة مراسم يوم عاشوراء بمتابعة أمنية من شرطة المنطقة الشرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الأحساء (صدى):

شهدت محافظتي القطيف والأحساء مراسم يوم عاشوراء بمتابعة أمنية من شرطة المنطقة الشرقية.

وأشاد مواطنون من الطائفة الشيعية بإشراف الجهات الأمنية على مراسم يوم عاشوراء، وما تم إجراءات للحفاظ على أمنهم وسلامتهم.

وقدم المواطنون شكرهم لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، مؤكدًا أن المملكة أتاحت حرية لهم لأداء الشعائر في سلام وأمان.