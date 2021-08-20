«الصحة» تنصح بـ4 إجراءات وقائية لعودة آمنة للمدارس

الرياض - محمد عبدالله - نصحت وزارة الصحة اليوم الخميس، بإتباع بعض الاحترازات الوقائية لتحمي نفسك والآخرين من خطر العدوى بفيروس كورونا المستجد ولعودة آمنة للمدارس.

ونشرت الوزارة إنفوجرافًا، عبر حسابها الرسمي بتويتر نصحت فيه بالالتزام بارتداء الكمامات بالطريقة الصحيحة طوال الوقت وعند الوجود داخل القاعات وخارجها وإتباع آداب العطس والسعال باستخدام المناديل الورقية والتخلص منها بأسرع وقت ممكن واستخدام المرفق عن طريق ثني الذراع.

كما نصحت بالالتزام بالتباعد الاجتماعي وتجنب التجمعات داخل القاعات وخارجها وشددت على ضرورة غسل الأيدي أو تطهيرها بالجل الكحولي إذا لم يتوفر الماء والصابون مع تجنب لمس العينين والأنف والفم قبل غسل اليدين والاهتمام بالعناية الشخصية والرعاية الصحية.