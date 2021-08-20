«آل الشيخ»: طلاب التعليم الجامعي سيعتبرون متغيبين حتى الحصول على جرعة لقاح كورونا الثانية

الرياض - محمد عبدالله - أكد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أن طلاب التعليم الجامعي سيعتبرون متغيبين حتى الحصول على الجرعة الثانية (من لقاح كورونا).

وجدد وزير التعليم لقناة «الإخبارية»، التأكيد على حصول الطلاب من سن 12 على اللقاح للحضور المدرسي.

وتابع: أن شرط الحضور للمدارس الحصول على جرعتين من لقاح كورونا.

كشف وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الخميس، عن آلية العودة للمدارس خلال العام الدراسي المقبل خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي.

وأكد آل الشيخ، أن وزارة التعليم تبدأ عاماً دراسياً استثنائياً في تطبيق مناهج جديدة لسلاسل عالمية، وخطط دراسية جديدة من خلال ثلاثة فصول دراسية، وتطبيق السنة الأولى المشتركة للثانوية، مؤكدًا على التنسيق والتكامل مع وزارة الصحة لخدمة الطلاب والطالبات، حيث تستمر وزارة التعليم في مسؤوليتها تجاه تعليمهم، ووزارة الصحة تقدم اللقاح.