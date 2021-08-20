أخبار السعودية.. تفاصيل العودة للمدراس حضوريًا.. وضبط 37 ألف قرص إمفيتامين بالرياض

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الخميس، حيث كشف وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، عن آلية العودة للمدارس خلال العام الدراسي المقبل، فيما تم القبض على مواطن بحوزته 37,667 قرص إمفيتامين و2 كيلو حشيش بالرياض، و ثمنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عاليًا ما تقدمه المملكة العربية السعودية من دعم مستمر لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وإلى التفاصيل:

وزير الإعلام: التحصين سد وقائي احترازي أول من فيروس كورونا

قال وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، إنَّ التحصين هو السد الوقائي الاحترازي الأول من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الجواز الصحي السعودي أصبح معترفا به.

وتابع الوزير: أن المملكة قطعت أشواطًا كبيرة في مواجهة جائحة كورونا على الأوجه كافة؛ نتيجة لتكاتف المجتمع، في ظل الدعم غير المحدود من قيادتنا الرشيدة، ووصلنا إلى تحصين أكثر من 11 مليون فرد من أفراد المجتمع بجرعتين وتحصين 21 مليون بجرعة واحدة.

ضبط 8 مواطنين في 3 مناطق بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع

ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في مناطق جازان ومكة المكرمة وعسير 8 مواطنين مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن 8 مركبات وتم اتخاذ كل الإجراءات النظامية بحقهم وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

بالفيديو.. وزير التعليم يكشف تفاصيل آلية العودة للمدارس العام الدراسي المقبل

كشف وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الخميس، عن آلية العودة للمدارس خلال العام الدراسي المقبل خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي.

وأكد آل الشيخ، أن وزارة التعليم تبدأ عاماً دراسياً استثنائياً في تطبيق مناهج جديدة لسلاسل عالمية، وخطط دراسية جديدة من خلال ثلاثة فصول دراسية، وتطبيق السنة الأولى المشتركة للثانوية، مؤكدًا على التنسيق والتكامل مع وزارة الصحة لخدمة الطلاب والطالبات، حيث تستمر وزارة التعليم في مسؤوليتها تجاه تعليمهم، ووزارة الصحة تقدم اللقاح.

بالفيديو.. وزير التعليم: بدائل تعليمية عبر منصة مدرستي للطلاب غير المحصنين

أعلن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم الخميس، توافر بدائل تعليمية للطلاب الذين لم يحصلوا على جرعتي لقاح كورونا عبر منصة مدرستي.

وقال الوزير خلال الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، إن الطلبة الذين لم يحصلوا على جرعتي لقاح كورونا لن يتاح لهم الحضور للمنشأة التعليمية؛ حفاظاً على سلامة الجميع وأسرهم، وسيقوم المعلم أو المعلمة برفع الدروس اليومية لهم على منصة مدرستي لاستكمال رحلتهم التعليمية، وإتاحة البدائل التعليمية في المنصة.

القبض على مواطن بحوزته 37,667 قرص إمفيتامين و2 كيلو حشيش بالرياض

ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على مواطن ضبط بحوزته (37,667) قرص إمفيتامين مخدر و(2) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر.

قصة مأساوية لممرضة الطائف.. توفيت بكورونا رغم اعتذراها لظروف صحية

توفيت الممرضة في صحة الطائف سعاد سراج، بعدما تجاوزت الـ45 يومًا بمستشفى الملك فيصل عقب إصابتها بفيروس كورونا.

وقال بندر العمودي زوج الممرضة الراحلة، إن زوجته كانت حاملًا بالشهر الثامن، وتعاني من سمنة مفرطة وطالبت بتقدير ظروفها وعدم تكليفها بالعيادة المخصصة لمرضى كورونا.

الجامعة العربية تثمن دعم المملكة المستمر لوكالة الأونروا

ثمنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عاليًا ما تقدمه المملكة العربية السعودية من دعم مستمر لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

شرطة القصيم: القبض على 3 مواطنين لسلبهم مواشي تحت تهديد السلاح

ألقت شرطة منطقة القصيم القبض على (3) مواطنين لسلبهم مواشي تحت تهديد السلاح.

وأسفرت المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، عن القبض على 3 مواطنين في العقد الثالث من العمر، لسلبهم مواشي تحت تهديد السلاح، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية.

8 إصابات معظمها خطيرة في حادث تصادم على «دائري الباحة»

أوضح المتحدث الرسمى لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة 18:33 مساء اليوم الخميس، مفاده وقوع حادث تصادم بالباحة على الطريق الدائري باتجاه العقيق بعد وزارة النقل في المخرج المؤدي لطريق العقيق.