بالفيديو.. وزير التعليم: اعتبار الطلاب مكملي سن 12 عامًا متغيبين حال عدم اكتمال تحصينهم

الرياض - محمد عبدالله - أكد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أنه يشترط طلاب التعليم العام (لمن أكمل سن 12 سنة ميلادية)، على جرعتي لقاح كورونا للحضور للمنشآت التعليمية ومن لم يكمل التحصين سيتم اعتباره متغيبًا حتى استكمال التحصين بجرعتين.

وتابع الوزير بمداخلة لقناة العربية، نحث الجميع من أبنائنا وبناتنا وأولياء أمورهم والمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس والإداريين بالمبادرة بأخذ اللقاح حرصا على سلامتهم وسلامة أسرهم ومجتمعهم من تبعات هذه الجائحة، ولنحقق جميعًا عودة آمنة لمدارسنا.

وكشف وزير التعليم اليوم الخميس، عن آلية العودة للمدارس خلال العام الدراسي المقبل خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي.

وأكد آل الشيخ، أن وزارة التعليم تبدأ عاماً دراسياً استثنائياً في تطبيق مناهج جديدة لسلاسل عالمية، وخطط دراسية جديدة من خلال ثلاثة فصول دراسية، وتطبيق السنة الأولى المشتركة للثانوية، مؤكدًا على التنسيق والتكامل مع وزارة الصحة لخدمة الطلاب والطالبات، حيث تستمر وزارة التعليم في مسؤوليتها تجاه تعليمهم، ووزارة الصحة تقدم اللقاح