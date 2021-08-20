النائب العام يوجه بالقبض على المسيئين للرسول ولأم المؤمنين عائشة

وأبان المصدر بأن نشر ما من شأنه المساس بالرموز الدينية والقيم الإسلامية والأداب العامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وفقاً لقرار معالي النائب العام رقم (1) وتاريخ 1/1 /1442هـ، وتصل عقوبتها إلى السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال.
وشدد المصدر على أن النيابة العامة ستطبق الأنظمة بكل حزم وقوة على المتجاوزين للقيم الدينية والمجتمعية، وستستمر في ملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.
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