النائب العام يوجه بالقبض على المسيئين للرسول ولأم المؤمنين عائشة

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه بناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن قيام أشخاص ببث مقطع فيديو وتداوله عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي ينطوي في محتواه على الإساءة إلى أم المؤمنين عائشة، والمساس بجانب المصطفى، فقد أصدر النائب العام الشيخ سعود المعجب أمراً بسرعة القبض علي المذكورين، استنادً للمادتين (15 و17) من نظام الإجراءات الجزائية، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات الجزائية بحقهم.

وأبان المصدر بأن نشر ما من شأنه المساس بالرموز الدينية والقيم الإسلامية والأداب العامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وفقاً لقرار معالي النائب العام رقم (1) وتاريخ 1/1 /1442هـ، وتصل عقوبتها إلى السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال.

وشدد المصدر على أن النيابة العامة ستطبق الأنظمة بكل حزم وقوة على المتجاوزين للقيم الدينية والمجتمعية، وستستمر في ملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.