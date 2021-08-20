90 يوما مهلة لملاكها قبل إتلاف السيارات الخربة

يأتي ذلك بعد أن دعت أمانة المدينة المنورة لتحسين المشهد الحضري، بإزالة المركبات التالفة والمهملة والخربة، حيث تتعامل مع خطوات البلاغ، بوضع ملصق على السيارة التالفة، ومن ثم تقييم وضع السيارة من قبل اللجنة المختصة، ورفع المركبة بعد مرور المدة النظامية، ثم حجزها لمدة تسعين يوما قبل إتلافها وتطبيق النظام.
حيث أشارت إلى أنه يمكن استعادة المركبة، عند مراجعة لجنة السيارات الخربة والتالفة، في مبنى وكالة البلديات الفرعية، ودفع الغرامات النظامية وذلك خلال مدة الحجز.
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