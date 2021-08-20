90 يوما مهلة لملاكها قبل إتلاف السيارات الخربة

أوضحت أمانة المدينة المنورة، أن طرق التعامل مع السيارات الخربة، بعد نقلها من موقعها لتحسين المشهد البصري، بأن يمهل صاحبها تسعين يوما، ومن ثم يتم كبس السيارة بعد تسعين يوما، وذلك في حالة عدم مراجعة مالك المركبة، ويسدد قيمتها للأمانة من قبل المقاول.

يأتي ذلك بعد أن دعت أمانة المدينة المنورة لتحسين المشهد الحضري، بإزالة المركبات التالفة والمهملة والخربة، حيث تتعامل مع خطوات البلاغ، بوضع ملصق على السيارة التالفة، ومن ثم تقييم وضع السيارة من قبل اللجنة المختصة، ورفع المركبة بعد مرور المدة النظامية، ثم حجزها لمدة تسعين يوما قبل إتلافها وتطبيق النظام.

حيث أشارت إلى أنه يمكن استعادة المركبة، عند مراجعة لجنة السيارات الخربة والتالفة، في مبنى وكالة البلديات الفرعية، ودفع الغرامات النظامية وذلك خلال مدة الحجز.