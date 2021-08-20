اختتام العودة إلى أساسيات العمل

واستهلت مقدمة الحفل سارة الغامدي بالترحيب بالضيوف والمشاركين في البرنامج، حيث قدم رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالباحة محمد بن سعيد المعجباني شكره للأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز على ما يقدمه من دعم لأعمال الغرفة حرصاً على تميزها، مؤكداً أن غرفة الباحة تحظى بدعم وتوجيه سموه الكريم، والتي تعتبر محل اعتزاز وفخر لغرفة الباحة ومنسوبيها.
وكذلك حرص ودعمه لمعرض عروس الباحة، والذي يقام بمركز الملك عبدالعزيز الحضاري، وتقديم جميع التسهيلات لضمان استمرار تقديم المتعة والترفيه لجميع الزوار.
وأشار الزهراني إلى أن البنك يركز على تمكين الحماية الاجتماعية وتعزيز الاكتفاء الذاتي ورفع الإنتاجية الاقتصادية، بعدها كان لأحد رائدات الأعمال كلمة عن قصة نجاحها ودعم بنك التنمية الاجتماعية لها، كما قدم القائمون على بنك التنمية جوائز وسحوبات للمشاركين بالبرنامج. وفي ختام الحفل قام وكيل إمارة منطقة الباحة بتكريم المستشارين من مركز «دلني» وبنك التنمية الاجتماعية، وتقديم الهدايا للمشاركين.
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