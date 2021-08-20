6 خطوات لآلية برنامج التميز بهيئة الصحفيين بمكة

1- تحميل تطبيق «مزايا اكسكلوسيف» من متجر «اب ستور» أو «أندرويد» من خلال الرابط: (http://onelink.to/q2jke3).
2- الضغط على «سجل الآن» واختيار شعار هيئة الصحفيين.
3- تدوين المعلومات الشخصية.
4- إرفاق صورة من بطاقة عضوية الهيئة.
5- استخدام الرمز الترويجي (sju21) للحصول على العضوية.
6- الضغط على إرسال وستصل كلمة السر لكل عضو من خلال البريد الإلكتروني والرسائل النصية، وبعد ذلك وضعها في التطبيق بخانة اسم المستخدم وكلمة المرور، والاطلاع على جميع الجهات والمزايا الخاصة والبدء بالاستفادة منها.
وأوضح مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة فهد الإحيوي أنه انطلاقا من الأهداف العامة لهيئة الصحفيين السعوديين؛ ولتحقيقها على أرض الواقع استحدث فرع الهيئة بمكة المكرمة برنامج بطاقة التميز لتقديم أرقى الخدمات لأعضاء الفرع، وكافة أعضاء الهيئة من خلال عقد شراكة واتفاقية مع الكيان التجاري مزايا اكسكلوسيف، والتي سيستفيد منها 500 عضو من أعضاء الهيئة، والتي تمثل إضافة جديدة ونوعية للخدمات التي تقدمها الهيئة لأعضائها ضمن إطار إستراتيجبة الهيئة المحفزة، وذلك بدعم من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ خالد بن حمد المالك، ومتابعة الأمين العام الدكتور عبدالله الجحلان نحو تقديم أرقى الخدمات لأعضاء الهيئة.
وأضاف الإحيوي أن فرع الهيئة بمكة المكرمة لديه المزيد من الإضافات الخلاقة لأعضاء الهيئة، خصوصا أن خدمة برنامج بطاقة التميز تتضمن حزمة من المزايا الخاصة عبر أكثر من مائتي علامة تجارية مهمة من فنادق وعيادات ومطاعم وخدمات السياحة والسفر وتأجير سيارات ومحلات تجارية متنوعة، وتستهدف منسوبي هيئة الصحفيين السعوديين وأسرهم.
وقال إنه تم الحرص على تقديم بطاقة التميز الإلكترونية كخدمة بمميزات عالية تشمل خصومات كبيرة ومزايا متفاوتة ومتعددة ومتنوعة لجميع الأعضاء، ولقد تم اختيار مزايا اكسكلوسيف للقيام بهذه المهمة المباركة لكونها الرائدة الأولى في مجال المزايا ولديها خبرة واسعة تمتد إلى ما يقارب 10 سنوات في هذا المجال، كما أن مثل هذه المبادرات تأتي لخلق بيئة جاذبة وصحية لأعضاء الهيئة بتجويد الخدمات، وإيجاد برنامج يحمل خدمات إضافية متنوعة تتضمن الخصومات والتسهيلات المتكاملة وبأعلى المواصفات.
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