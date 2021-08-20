التجارة تحذر من أخبار كاذبة تزعم الترخيص للتداول الرقمي المحظور

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت وزارة التجارة من مواقع وهمية تنشر أخبارًا كاذبة ومضللة وتعرض لقطات تلفزيونية زائفة تزعم الترخيص للتداول الرقمي المحظور وتدعو للاستثمار فيه.

جريمة يعاقب عليها القانون

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، عبر حسابه في “تويتر”، أن الوزارة تؤكد أن عرض وتسويق هذه الأخبار جريمة يعاقب عليها النظام”.

تتبع المواقع وملاحقة المضللين

وأضاف أن وزارة التجارة تعمل مع الجهات المختصة على تتبع هذه المواقع وملاحقة المضللين واتخاذ اللازم حيالهم.

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