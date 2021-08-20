رصد عمالة تبيع خضراوات وفواكه ملوثة وفاسدة بخميس مشيط

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-20

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- خميس مشيط

تنتشر في وسط البلد بمحافظة خميس مشيط عمالة من جنسيات مختلفة تمارس بيع الخضروات والفواكه الملوثة والفاسدة بمختلف أنواعها.

بسطات متنقلة وأرضيات ملوثة

وتقوم هذه العمالة ببيع الخضار والفواكه الفاسدة والملوثة داخل محلات مستأجرة تحت غطاء سعودي وبعضهم يبيع على أرضيات الشوارع الداخلية وسط مستنقعات ملوثة والبعض منهم أنشأ بسطات متنقلة. ورصدت “متابعات الخليج 365” مجموعة من الصور وثقت من خلالها انتشار فواكه وخضراوات فاسدة وعليها آثار التلف.

البلاغات لم تعالج المخالفات

وذكر متابعات الخليج 365 محمد القحطاني وسعيد المرازقة أن هذه الظاهرة مستفحلة منذ سنوات وتم الإبلاغ عنها عن طريق الرقم الموحد الخاص للجهة المعنية ولكن للأسف لا نعلم لماذا لم يتم التجاوب مع البلاغات ومحاسبة المخالفين والمتسترين واكتفوا بإغلاق البلاغ وعدم حل المشكلة التي لازالت حتى حينه وطالبوا من الجهات ذات العلاقة بتكثيف الجولات والرقابة على تلك المحال والبسطات المتنقلة من أجل الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين من الأمراض التي قد تصيبهم جراء تناولهم لهذه الفواكه والخضراوات الملوثة والفاسدة.

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