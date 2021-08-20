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محمد بن مسعود - الدمام - تسبب سقوط مركبة من منحدر شديد في محافظة بالجرشي في وفاة أربعة أشخاص وإصابة طرف خامس بإصابة خطيرة نقل على إثرها للمستشفى.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، لـ"الخليج 365"، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة 22:18 مساء أمس الخميس مفاده وقوع حادث انقلاب في منحدر جبلي، وتحديداً قرية الفرشة بمحافظة بلجرشي.
وأضاف أنه تم توجيه ثلاث فرق إسعافية من الهلال الأحمر والقائد الميداني، وعند وصول أول فرقة إسعافية ومسح الموقع؛ اتضح وجود خمس إصابات تم فرزها، عبارة عن أربع وفيات والخامسة حالة خطيرة تم التعامل معها ونقلها لمستشفى الأمير مشاري العام، سائلاً الله الرحمة والمغفرة للمتوفين والشفاء للمصاب.
الهلال الأحمر حادث مروري حادث مروع
20 أغسطس 2021 - 12 محرّم 1443 12:55 AM4 وفيات وإصابة خطيرة في حادث انقلاب مركبة ببالجرشي
تسبب سقوط مركبة من منحدر شديد في محافظة بالجرشي في وفاة أربعة أشخاص وإصابة طرف خامس بإصابة خطيرة نقل على إثرها للمستشفى.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، لـ"الخليج 365"، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة 22:18 مساء أمس الخميس مفاده وقوع حادث انقلاب في منحدر جبلي، وتحديداً قرية الفرشة بمحافظة بلجرشي.
وأضاف أنه تم توجيه ثلاث فرق إسعافية من الهلال الأحمر والقائد الميداني، وعند وصول أول فرقة إسعافية ومسح الموقع؛ اتضح وجود خمس إصابات تم فرزها، عبارة عن أربع وفيات والخامسة حالة خطيرة تم التعامل معها ونقلها لمستشفى الأمير مشاري العام، سائلاً الله الرحمة والمغفرة للمتوفين والشفاء للمصاب.
، 4 وفيات وإصابة خطيرة في حادث انقلاب مركبة ببالجرشي ،
المصدر : الخليج 365
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