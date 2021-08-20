محمد بن مسعود - الدمام - "البراق" يحتفل بزفاف "الوليد" بمكة المكرمة





الكلمات المفتاحية احتفل الدكتور خالد بن محمد بن صقر البراق، بزفاف نجله المهندس الوليد على ابنة المرحوم جزاء بن محيا العصيمي، حيث اقتصر الحضور على عدد من الوجهاء والأعيان بمكة المكرمة وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية. 20 أغسطس 2021 - 12 محرّم 1443 12:55 AM "البراق" يحتفل بزفاف "الوليد" بمكة المكرمة "البراق" يحتفل بزفاف "الوليد" بمكة المكرمة احتفل الدكتور خالد بن محمد بن صقر البراق، بزفاف نجله المهندس الوليد على ابنة المرحوم جزاء بن محيا العصيمي، حيث اقتصر الحضور على عدد من الوجهاء والأعيان بمكة المكرمة وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية. الكلمات المفتاحية ، "البراق" يحتفل بزفاف "الوليد" بمكة المكرمة ،

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