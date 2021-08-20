، "ابن حثلين": اعتمدنا رفع جوائز مسابقة مزاين الأصايل ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال مؤسس ورئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للإبل، فهد بن فلاح بن حثلين، إنه دعماً لمسابقة مزاين الأصايل؛ فقد اعتمدنا رفع جوائزها في ‎مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة لتكون جائزة "الجمل أصايل" مساوية لجائزة كأس النادي، وجائزة الفردي "دق وجل أصايل" مساوية لجائزة دق وجل جميع الألوان الأخرى.

وكان "ابن حثلين" أعلن أول من أمس، عن اعتماد مسابقة جديدة للإبل الساحلية، تشمل فئة الجمل (20) وفئة الفردي (دق) و(جل) بواقع 5 مراكز لكل فئة.