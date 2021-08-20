، كأول جهة على مستوى العالم.. "لأجلهم" تحصل على شهادة الايزو للامتثال ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
حققت جمعية لأجلهم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة بمنطقة الرياض الخليج 365ًا وطنيًا وعالميًا بالحصول كأول جهة على مستوى العالم على شهادة مطابقة المواصفة القياسية الدولية أيزو 37301 – 2021 والخاصة بنظام إدارة الامتثال – حوكمة المؤسسات - من جهة المنح GIC الأمريكية ذات الاعتماد الأمريكي IAS عضو المنتدى الدولي للاعتماد IAF .
من جانب آخر أشار رئيس مجلس الإدارة الأميرة نوف بنت عبدالرحمن آل سعود إلى أنه وفي ظل الرؤية الوطنية المُلهمة لسمو الأمير محمد بن سلمان (2030) لم يعد التميز العالمي قاصرًا على الوزارات والشركات الكبرى فحسب، ولأننا في جمعية "لأجلهم" نعمل بروح الفريق الواحد ونسعى دائمًا لمواكبة المواصفات العالمية للجودة رفيعة المستوى من خلال تطبيق أعلى المعايير الدولية في حوكمة المؤسسات، لذا نهدي هذا الإنجاز العالمي لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان آل سعود ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي ولكل أبناء الوطن.
كما أكد الرئيس التنفيذي للجمعية الأمير فيصل بن عبدالرحمن آل سعود سعي الجمعية الدؤوب لتحقيق أهدافها من خلال تقديم أعلى مستويات الخدمة للمستفيدين والاستمرار في تنفيذ أدق المعايير مما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات وكفاءتها في كل برامج وأنشطة الجمعية.
20 أغسطس 2021 - 12 محرّم 1443 12:50 AM
"فيصل بن عبدالرحمن" يؤكد سعي الجمعية لتقديم أعلى مستويات الخدمة للمستفيدينكأول جهة على مستوى العالم.. "لأجلهم" تحصل على شهادة الايزو للامتثال
حققت جمعية لأجلهم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة بمنطقة الرياض الخليج 365ًا وطنيًا وعالميًا بالحصول كأول جهة على مستوى العالم على شهادة مطابقة المواصفة القياسية الدولية أيزو 37301 – 2021 والخاصة بنظام إدارة الامتثال – حوكمة المؤسسات - من جهة المنح GIC الأمريكية ذات الاعتماد الأمريكي IAS عضو المنتدى الدولي للاعتماد IAF .
من جانب آخر أشار رئيس مجلس الإدارة الأميرة نوف بنت عبدالرحمن آل سعود إلى أنه وفي ظل الرؤية الوطنية المُلهمة لسمو الأمير محمد بن سلمان (2030) لم يعد التميز العالمي قاصرًا على الوزارات والشركات الكبرى فحسب، ولأننا في جمعية "لأجلهم" نعمل بروح الفريق الواحد ونسعى دائمًا لمواكبة المواصفات العالمية للجودة رفيعة المستوى من خلال تطبيق أعلى المعايير الدولية في حوكمة المؤسسات، لذا نهدي هذا الإنجاز العالمي لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان آل سعود ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي ولكل أبناء الوطن.
كما أكد الرئيس التنفيذي للجمعية الأمير فيصل بن عبدالرحمن آل سعود سعي الجمعية الدؤوب لتحقيق أهدافها من خلال تقديم أعلى مستويات الخدمة للمستفيدين والاستمرار في تنفيذ أدق المعايير مما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات وكفاءتها في كل برامج وأنشطة الجمعية.
، كأول جهة على مستوى العالم.. "لأجلهم" تحصل على شهادة الايزو للامتثال ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر كأول جهة على مستوى العالم.. "لأجلهم" تحصل على شهادة الايزو للامتثال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.