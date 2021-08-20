، وزير الثقافة: "العراق" ضيف شرف معرض الرياض الدولي للكتاب ،

محمد بن مسعود - الدمام - يُقام في شهر أكتوبر المقبل بتنظيم "هيئة الأدب والنشر والترجمة"

أعلن الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، عن اختيار جمهورية العراق الشقيقة ضيف شرف النسخة المقبلة من معرض الرياض الدولي للكتاب التي ستقام في شهر أكتوبر المقبل بتنظيم وإشراف هيئة الأدب والنشر والترجمة.

وقال وزير الثقافة: "إن اختيار العراق يأتي في سياق العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين السعودي والعراقي، وفي إطار الجهود المشتركة من البلدين لتعزيز التعاون في جميع المجالات التنموية، ومنها المجال الثقافي"، منوهاً بالثقافة العراقية وعمقها وتنوعها وهو ما سيُثري فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب في دورته المقبلة، حيث سيسهم اختيار العراق ضيف شرف المعرض في خلق مساحة تفاعلية كبيرة بين الجمهور السعودي وبين المثقفين العراقيين وإنتاجهم الفكري والإبداعي.

ومن المقرّر أن تقام الدورة المقبلة من المعرض في واجهة الرياض خلال الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر، وتتولى هيئة الأدب والنشر والترجمة تنظيم المعرض وفق رؤية جديدة تسعى من خلالها إلى تعزيز مكانته بوصفه أكبر معرض للكتاب في المنطقة من حيث عدد الزوار وحجم المبيعات وتنوُّع برامجه الثقافية.وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان معرض الرياض الدولي للكتاب