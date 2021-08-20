، بَيعُ صقر إنجليزي و4 أمريكية في الليلة السادسة للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور ،

محمد بن مسعود - الدمام - بمبلغ 114 ألف ريال

بيعت خمسة صقور بمبلغ 114 ألف ريال في الليلة السادسة للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بمقره بملهم شمال الرياض ويستمر حتى الخامس من سبتمبر المقبل بمشاركة 25 مزرعة من 14 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وكانت البداية مع الصقر الأول "جير تبع" من مزرعة "فيكتوري فالكونز" الإنجليزية وبِيعَ بمبلغ 19 ألف ريال، بعدها عرضت مزرعة "نيو ميكسيكو" الأمريكية أربعة صقور في منصة المزاد كان أولها "جير شاهين" الذي بِيعَ بمبلغ 28 ألف ريال، فيما بيع الصقر الثاني بمبلغ 18 ألف ريال وهو من نوع "قرموشة جير"، وجاء الدور على الصقر الثالث وهو من نوع "قرموشة جير" أيضاً وبِيعَ بمبلغ 29 ألف ريال، وفي الختام تمت المزايدة على الصقر الرابع للمزرعة الأمريكية والخامس في المزاد وهو من نوع "قرموشة جير" وبِيعَ بمبلغ 20 ألف ريال.

ويحظى المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور والفعاليات المصاحبة له من أجنحة ومعارض باهتمام كبير من قبل الزوار والمشاركين، كما تولي إدارة نادي الصقور السعودي اهتماماً خاصاً بالإجراءات الاحترازية، حيث يجري التشديد على إظهار الحالة الصحية لكل رواد المزاد من خلال تطبيق "توكلنا" إلى جانب ارتداء الكمامة وقياس درجة الحرارة عند مداخل المزاد.

نادي الصقور نادي الصقور السعودي